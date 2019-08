Aldri før har så mange besøkt messa på én dag

Havbruk

Onsdag tok hele 8774 personer fra 69 land turen innom Aqua Nor i Trondheim.

- Det er en solid økning fra 2017 - og foreløpig toppnotering for antall besøkende på én dag, melder messa.

Aqua Nor har siden 1979 vært et viktig internasjonalt møtested for akvakulturnæringa, og er i dag verdens største messe for akvakultur-teknologi. Her presenteres mange nyheter av betydning for næringa. Også mange bedrifter fra øyregionen Hitra og Frøya er tilstede for å møte kunder, og mange øyværinger tar nysgjerrig turen innom messa.

Lokalavisa Hitra-Frøya er også tilstede. Tidligere i uka møtte vi for eksempel Brynjar Wingan i WingTech, som er tilstede for å gjenbygge tillit og kontakt med kunder etter 15 års kamp i rettsvesenet. Den er nå vunnet, og Wingan fortalte om den tøffe tida: