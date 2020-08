Disse oppdrettere vil være med på lakseauksjon

Havbruk

Regjeringen har åpnet for at næringen kan vokse med til sammen 6 prosent i produksjonsområder der dette er miljømessig forsvarlig. Veksten blir tildelt i to omganger, først en del til fastpris og deretter resten gjennom auksjon.

- Oppdrettsnæringen er av stor verdi for Norge. Vekst i næringen gir grunnlag for mer verdiskaping og arbeidsplasser langs hele kysten. Nå har vi åpnet for påmelding til auksjonen av nye tillatelser, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Fristen for å søke om vekst til fastpris gikk ut 25. februar 2020. Tall fra Fiskeridirektoratet viser at det var god oppslutning blant oppdrettsselskapene. Til sammen er det mottatt søknader fra om lag 50 selskaper. Søkerne har betalt inn nærmere 800 millioner kroner for over 5000 tonn økt produksjon. Det er over 95 prosent av det som var tilgjengelig, og prisen per tonn var 156.000 kroner.

- Interessen vi har sett til nå viser en næring med stor fremtidstro og ambisjoner. Når vi nå har fastsatt en forskrift for auksjon av nye tillatelser vil det bli nye muligheter for vekst, sier fiskeri- og sjømatministeren.





Auksjon

Nå er også påmeldingsfristen til å melde seg på til auksjonen av laksevekst gått ut. Til sammen er det 42 påmeldte selskaper til auksjonen, deriblant selskapene som opererere i Øyregionen.

Auksjonen vil ha oppstart 18. august.

Dette er de potensielle budgiverne:

1 Sinkaberg-Hansen

2 Emilsen Fisk AS

3 Norway Royal Salmon ASA /NRS Farming AS

4 Cermaq Norway AS

5 Seløy Sjøfarm AS

6 Erviks Laks og Ørret AS

7 Grieg Seafood ASA

8 Salmar Farming AS

9 Lofoten Sjøprodukter AS

10 Mowi ASA

11 Øyfisk AS

12 Midt-Norsk Havbruk AS

13 Sjurelv Fiskeoppdrett AS

14 Kleiva Fiskefarm AS

15 Rogaland Fjordbruk AS

16 Gratanglaks AS

17 Måsøval Fiskeoppdrett AS

18 Nova Sea AS

19 Ballangen Sjøfarm AS

20 Arnøy Laks AS

21 Eidsfjord Sjøfarm AS

22 Vega Sjøfarm AS

23 Tomma Laks AS

24 Lovundlaks AS

25 Kvarøy Fiskeoppdrett AS

26 Knutshaugfisk AS

27 Kobbvåglaks AS

28 Ellingsen Seafood AS

29 Bremnes Seashore AS

30 Nekton Havbruk AS

31 Vardiar AS

32 Finnøy Fisk AS

33 Eidesvik Laks AS

34 Lerøy Seafood Group ASA

35 Wenberg Fiskeoppdrett AS

36 Edelfarm AS

37 Salaks AS

38 Hofseth Aqua AS

39 Nordlaks Oppdrett AS

40 Campus Blå Norsk Havbrukssenter AS

41 Salmonor AS

42 Fossing Storsmolt AS