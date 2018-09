- Jan Ottos engasjement har vært svært samfunnsnyttig

New Articles

- Det er flott å bli satt pris på, smilte Jan Otto Fredagsvik stolt etter å ha mottatt Kongens fortjenestmedalje tirsdag kveld.

Han tilføyer at han har mottatt noen priser opp gjennom årene og blitt veldig satt ut, men denne gang hadde han god tid til å forberede seg. Likevel var det en noe stillere Jan Otto enn vanlig som hilste på gjestene i forkant markeringen på Hotell Frøya. Han levnet ingen tvil om at det var et spesielt og følelsesladet øyeblikk.

Kongens fortjenestmedalje deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.

- Lett å skrive søknaden

Ordfører Berit Flåmo ønsket alle velkommen.

- Det er en spesiell kveld, også for meg personlig. Jeg kjenner jeg blir emosjonell når jeg skal snakke om Jan Otto.

Flåmo forteller videre at Frøya kommune har jobbet i det skjulte ei stund med å lage ei innstilling til at Fredagsvik skulle få Kongens fortjenestmedalje.

- Noe som ikke har vært like enkelt siden Jan Otto er overalt og jobber med forskjellige prosjekt, smilte Flåmo med glimt i øyet.

- Bakgrunnen for at vi har sendt inn søknad er fordi alle på Frøya er glade i og har på et eller annet vis et forhold til Jan Otto. Det var lett å skrive søknaden.

For å underbygge Jan Ottos mangeårige innsats for lokalsamfunnet hadde også Gustav Witzøe, Tore Strømøy og Maciej Karpinski bidratt med velvalgte ord i søknaden, fortalte Flåmo. Alle tre var inviterte til kveldens markering.

- Vært ildsjel i flere tiår

Da Fylkesmann i Trøndelag, Frank Jenssen, tok ordet, startet han med å fortelle Jan Otto kommer til å bli invitert til en mottakelse på Slottet senere. Deretter oppsummerte han noe av det Jan Otto Fredagsvik har utrettet gjennom årene. Politisk har Jan Otto tidligere vært ordfører på Frøya, han har vært stortingsrepresentant, og jobbet i over førti år for Frøya kommune. Samtidig har han lagt ned en utrettelige lokalsamfunn-innsats.

- På hytta fikk jeg høre på NRK radio at Fredagsvik hadde rømt øya Hans første valgkampsak i 1971 var "Flere hoppegroper på Golan". Hans siste jobb i Frøya kommune har vært å koordinere den helhetlige idrettsparken, inkludert Storhallen, nettopp på Golan. Læreren, ordføreren og ildsjela Jan Otto har nå hatt sin siste arbeidsdag i Frøya kommune.

Jenssen ramset opp de ulike områdene Jan Otto har engasjert seg i som kultur, næringsliv og fritidstilbud på Frøya.

- Det er ikke uten grunn har han mottatt både idrettsutmerkelse og kulturpris i sin hjemkommune. Jan Otto har i flere tiår vært en ildsjel og utgjort stor forskjell på Frøya. Blant annet har han bidratt til at kommunen har vokst og utviklet seg både nasjonalt og internasjonalt.

Fylkesmann Jenssen trakk eksempelvis også fram at Jan Otto var lederen for Hitra Frøya fastlandssamband.

- Fastlandsforbindelsen har utvilsomt vært svært viktig med tanke på oppdrettsnæringa. Kanskje ikke like kjent, men viktig har realiseringen av Frøya vannverk vært.

Han leste til slutt utdrag fra innstillingen der det blant annet står: «Der andre ser problem, ser Jan Otto løsninger. Det er kort vei fra idé til handling» og at « Jan Otto har aldri sagt nei til å delta og gi en hjelpende hånd. Han stiller opp selv uten å bli spurt».

- Jan Ottos engasjement lokalt har vært svært samfunnsnyttig, sa Frank Jenssen avslutningsvis og ba Jan Otto Fredagsvik komme fram og motta Kongens fortjenestmedalje til stor applaus fra alle i rommet.