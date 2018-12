New Articles

En bilfører ble lørdag kveld fratatt førerkortet etter at han kjørte i 137 km/t gjennom Hitratunnelen. Fartsgrensa her er 80 km/t. Kontrollen foregikk med lasermåler.

- Mannen i 20-årene, anmeldes for forholdet, opplyser politiet sent lørdag kveld.

Like før jul ble også to unge bilførere tatt for råkjøring i Frøyatunnelen.

En bilfører i slutten av tenårene ble her målt til 168 km/t, mens en annen sjåfør, en mann i 20-årene, fikk førerkortet beslaglagt etter å ha kjørt i 136 km/t.