New Articles

Håndball damer 4.divisjon

Frøya/Hitra - NTNUI4: 24-23

Lørdag ettermiddag spilte Frøya/Hitra mot NTNUI 4 i Frøyahallen. NTNUI 4 hadde vunnet kampen mot Hitra/Frøya 2 tidligere på dagen med ett mål.

- Vi startet offensivt i forsvar, men det fungerte ikke i dag. Vi var ikke helt på hugget og jobbet ikke så bra med føttene, forteller trener Øystein Claussen.

Surt tap for Hitra/Frøya 2 - Vi roter det til Første omgang ville ikke treneren snakke om, men Hitra/Frøya 2 kom seg betraktelig etter pausen.

Etter åtte minutter tar Frøya/Hitra timeout og endrer taktikken.

- Vi valgte da å gå ned flatt i forsvar og fortsatte med det hele kampen, sier treneren.

Det er en jevn første omgang, men jentene har det treneren kaller ”uendelig mye teknisk feil”.

- Vi bommer på nesten alle kontringene, men når først spillet er etablert scorer vi i nesten hvert angrep.

Til pause er stillingen 13-11 i favør Frøya/Hitra.

Burde ha vunnet med ti mål

Andre omgang er også målmessig veldig jevn og ingen av lagene tar mer enn to måls ledelse. Fire minutter før kampslutt utligner NTNUI 4, før Vendela Bekken setter inn det siste målet til Frøya/Hitra. Hadde det ikke vært for den flotte redningen til Ulrikke Karlsen helt på slutten hadde kampen endt uavgjort.

Dette er et lag Claussen mener at Frøya/Hitra skal være et hakk bedre enn og at i dag burde lokallaget ha vunnet med ti mål.

- Vi er fornøyd med å ta med oss poeng og nå skal vi bare få luket bort barnefeilene før neste kamp, sier Claussen.

Frøya/Hitra vant kampen med 24-23.