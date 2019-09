Fotballskole for de aller yngste

New Articles

- Veldig gøy, sier Soboniak før han løper videre med kameratene.

I år var det 90 barn i alderen 6 til 12 år med.

- Vi gjør dette for å spre fotballglede og for at barn fra ulike skoler skal kunne samles for en kjekk aktivitetshelg, sier Ida Johansen Bjørgan, styremedlem i Hitra FK.

Spillere fra ulike lag

Instruktørene under fotballskolen er spillere fra Hitra FKs G16, G19, samt damer og herrer senior. Målet er å gi deltakerne positive opplevelser med ball slik at gleden ved og interessen for sporten øker uansett alder, kjønn og ferdighetsnivå.

- Vi har det veldig koselig her og har samlet spillere fra ulike lag. Noen er med for aller første gang, mens andre har vært med i flere år, sier hun.

Både gutter og jenter

Dagen startet kl. 10 med samling på tribunen. Der ble barna delt inn i lag etter alder og kjønn.

Før lunsj hadde vi ulike fotballaktiviteter og trente på blant annet skudd på mål, og etter lunsj spilte vi kamper etter alder, sier Johansen Bjørgan.

- Jeg synes det er et bra opplegg. Det er en artig dag der både vi og barna blir kjent med nye, sier hun.

- Veldig gøy

Jonas (6) er med for andre gang. Han synes det er gøy å spille fotball med vennene sine.

- Jeg har lært å føre ball og skyte på mål. Det var også veldig kjekt å leke haien kommer, sier han.