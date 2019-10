Hvem blir best av Hitra og Frøya i verdens største helseundersøkelse?

New Articles

- Vi samarbeidet godt. Men akkurat på dette området vil vi konkurrere, sier frøyaordfører Berit Flåmo.

- Det er absolutt en sunn konkurranse. Den er faktisk helsefremmende, sier hitraordfører Ole Haugen.

Det de to øy-ordførerne inviterer til konkurranse om, er å få størst deltakelse i det som er verdens største helseundersøkelse: HUNT.

Alle voksne innbyggere i det gamle Sær-Trøndelag er nå invitert til å bli med i helseundersøkelsen. Det som tidligere var "Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag" involverer med det hele det nye fylket. Det er fjerde gangen den gjennomføres. HUNT har som formål å finne ut hvorfor noen blir syke mens andre holder seg friske, hva som påvirker helsa vår, og hvordan helsa vår påvirker livet.

Alle hitterværinger og frøyværinger over 75 har allerede fått undersøkelsen i posten. De fra 18 til 75 vil få den via sms eller e-post førstkommende torsdag. Alle oppfordres til å sette av en halvtime og svare på spørsmålene som samlet skal gi et bilde av hvordan man oppfatter sin egen helsetilstand.

- Det er kanskje slik at de med god helse har lettere for å svare, mens de med dårligere helse er mer reservert. Men jeg håper at så mange som mulig vil svare, og at man får et representativt utvalg, sier Ole Haugen.

- Resultatene av undersøkelsen vil kunne bruker, også politisk. Hvilke er de riktige tiltakene som kan settes inn for folkehelsa, sier Berit Flåmo.

- Kommunene har fått et stadig større ansvar for helseforebygging og vedlikehold av helsa til folk, sier Haugen.

Og nå ønsker ordførerne å tenne litt konkurransementalitet mellom hitterværinger og frøyværinger. Når helseundersøkelsen er gjennomført vil det bli kjent hvor stor svarprosent det var i hver kommune.

- Vi har ingen premie å love ut, annet enn at vi satser på sportsånd. Gulrota får være at vi kan vise oss som stolte øyfolk, sier Ole Haugen.









-