Fikk tre ekstra stemmer. - Vi bestemte oss for å være rause

Sist torsdag ble nye Hitra kommunestyre konstituert, og det ble gjort valg til formannskap og de ulike politiske utvalg. Hitra-Frøya fortalte i etterkant om hvordan posisjonsgruppen fikk fem medlemmer i formannskapet, og at Senterpartiet fikk lederen i helse- og omsorgskomiteen, etter at de i forkant lå an til ikke å få noen posisjoner.