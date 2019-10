Konserter og gourmetkveld i skybaren

New Articles

Vinneren av sangkonkurransen The Voice, Thomas Løseth, kommer tilbake til Frøya for å underholde i helga. Her skal han holde to konserter i skybaren på Hotell Frøya, både fredag og lørdag.

- Denne helga er det bilmesse på Frøya og det forventes masse folk på øya, forteller food and beverage-manager ved Hotell Frøya, Lena Fillingsnes.

Hun legger til at de fredag kveld arrangerer gourmetkveld i skybaren Søvæst.

- Da får vi besøk av vår tidligere kokk Linda Bjørgan. Hun jobber nå som kjøkkensjef på Bårdshaug Herregård. I vår var Linda på Maaemo i syv uker for å lære og hente inspirasjon. Med Linda i spissen for våre kokker vil det serveres en syv retters middag med lokale råvarer. Thomas Løseth underholder under middagen og ut i de sene nattetimer. Dette gleder vi oss til!