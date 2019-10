Får bygge leiligheter til fisketurisme

New Articles

Kjell Nilsen har søkt om rammetillatelse til å sette opp et bygg på sin eiendom på Uttian. Målet er å etablere fire leiligheter til utleie for fisketurisme. Området er regulert til næring, men omfatter ikke turisme. Forvaltningsutvalget i Frøya har gitt dispensasjon fra planen, slik at tiltaket kan gjennomføres.