Politiet er søndag morgen på vei til Hemnskjela etter melding om at en bil har kjørt av veien og i et gjerde og et tre.

- Det er ingen personer ved bilen. Det er uvisst når dette har skjedd. Politiet gjør undersøkelser på stedet og omkring bilen, forteller politiets operasjonsleder ved 9-tida.