– Jeg er sjokkert. Jeg hadde aldri trodd at noe sånt skulle skje her

På søndag ble politiet varslet om at det var stjålet minst seks utenbordsmotorer fra båter på Marko`s Angelcamp på Sundlandet like ved Perviktunnelen. I tillegg til båtmotorene som var på 40-50 hk, hadde tyvene også tatt med seg ekkolodd. Marko Krüger, som driver Marko´s Angelcamp, sier at det er første gangen han opplever noe lignende.