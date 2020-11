New Articles

I 2019 startet flere store vareeiere et prosjekt om å få mer gods over på sjøtransport. Dette resulterte i at Smyril Line Cargo startet seilinger med Akranes ukentlig med anløp på Hitra Kysthavn nå i høst, for å hente med seg fersk laks til Europa. På returen fraktes matvarer fra Europa og tilbake til Norge. På den måte får man utnyttet transporten begge veier på en optimal måte.