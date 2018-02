Kristofer med ny internasjonal teater-heder, denne gang i Tyskland

Kultur

Dramatiker Kristofer Blindheim Grønskag fra Frøya har igjen fått internasjonal oppmerksomhet for sine produksjoner. Denne gang Jugendtheaterpreis Baden-Württemberg 2018 i Tyskland. Kristofer Grønskag får prisen for sin "Satelitter på himmelen", oversatt til tysk av Nelly Winterhalder. I fjor laget NRK radioteater Grønskags teaterstykke ”Den elskede”, der NRK Radioteateret ble tildelt ”Nordic Radio Drama Prize” for sin produksjon.

- Endelig kan jeg dele den gode nyheten. En enorm takk og gratulasjon til Nelly Winterhalder, som har gjort en nydelig oversettelse til tysk, skriver Grønskag på sin Facebook-side i dag.

jugendtheater-bw.de skriver at en jury på 20 personer har kommet fram til vinneren. Prisen skal deles ut under den internasjonale barne- og ungdomsteaterfestivalen "Schöne Aussicht“ ("Flott utsikt") i mai av statssekretær Petra Olschowski. Prisen er på 15.000 euro og deles ut annethvert år.

"Satellitter på himmelen" hadde premiere ved Brageteateret i Drammen/Buskerud 26. januar.

- "Satellitter på himmelen" er en fantastisk og eventyrlig fortelling om en jente som føler seg annerledes og feil. Det er bare lillebroren som forstår henne. Så når Joni sier at de må reise ut i universet for å finne noe som kan tette det sorte hullet i magen hennes, blir lillebror med på reisen. En både trist, morsom og eventyrlysten fortelling om å ikke passe helt inn, skriver Brageteateret om oppsetninga, som er beregnet for skoleelever i mellomtrinnet. Regissør Hilde Brinchmann

Kristofer Grønskad vant tilbake i 2012 også pris i Norsk teaterråds store manuskonkurranse.