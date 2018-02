Kristofer i meget sterkt selskap i kampen om Norges eneste dramatikkpris

Kultur

Juryen har nominert en tekst fra Kristofer Blindheim Grønskag fra Frøya som en av tre kandidater til den nasjonale Ibsenprisen for 2018. De to andre mulige vinnerne er tekster fra Knut Nærum og Malmfrid Hovsveen Hallum.

"Å telle til null" av Kristofer Blindheim Grønskag

"Solveigs 2.sang" av Malmfrid H. Hallum

"Korps" av Knut Nærum

- Juryen har lest 50 manuskripter i vidt ulike sjangre, fra helaftens skuespill til enaktere. Bredden er for tiden stor, og nyskrevet norsk dramatikk av høy kvalitet, er for tiden å se på scener over hele landet, uttaler juryen i forbindelse med at nominasjonene i dag ble kjent.

- Bak de tre nominerte scenetekstene står tre formsterke dramatikere hvis dramatiske forfatterskap har utviklet seg og modnet over flere år. Tekstene utmerker seg på ulikt vis, men et fellestrekk ved dem er at de alle er svært godt dramaturgisk konstruert og utviser en særpreget språklig og teatral bevissthet, skriver juryen.

Den nasjonale Ibsenprisen er landets eneste dramatikkpris. Den ble opprettet av Skien kommune og delt ut første gang i 1986. Prisen er på 150 000 kroner og en statuett laget av Nina Sundbye. Ibsenprisen deles årlig ut til en dramatisk tekst som har hatt urpremiere eller norgespremiere ved et profesjonelt norsk teater i løpet av foregående kalenderår.

Årets jury har bestått av Karen Frøsland Nystøyl (Norsk kritikerlag), juryleder Njål Helge Mjøs (Norsk dramaturgforum), Anne-Karen Hytten (Norsk Sceneinstruktørforening), Erik Schøyen (Norsk teaterlederforum), Gianluca Iumiento (KHIO) og Thomas Bye (Teater Ibsen).

Vinneren blir offentliggjort under en festkveld på Ibsenhuset i Skien onsdag 21. mars.

Det er bare få dager siden det ble kjent at Kristofer B. Grønskags tekst også nyter heder i Tyskland.