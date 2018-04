Får kulturprisen for sin musikalske forbrødring og spredning av musikk og glede

Kultur

Hitra og Frøya trekkspillklubb er tildelt Hitra kommunes kulturpris for 2017. Utdelingen skjedde under Hitterkvelden.

Her er juryens begrunnelse:

I år er det trettiende gang Hitra kommune deler ut sin kulturpris. Og denne gangen har vi virkelig funnet fram til en liten «perle» av en prismottaker, som også har en voksen alder. Dette er en liten klubb som har gledet oss gjennom mange år med sitt gode humør og sitt varierte og fengende repertoar.

Klubben ble stiftet i 1991, og blir i år 27 år. Den har medlemmer både fra Hitra og Frøya, og representerer således en «musikalsk forbrødring» mellom de to kommunene. Klubben består i dag av bare menn, totalt 10 medlemmer hvorav 6 er fra Hitra og 4 fra Frøya. Sammen er de forbrødret i sin store lidenskap og hobby, - musikken.

Det er ikke så mange andre som tilbyr samme type musikk som denne klubben, de spiller gammeldans og swing, og det publikum ellers måtte ønske seg. Klubben har et trofast publikum som følger med hvor de har spilleoppdrag, og som drar mellom Hitra og Frøya for å få med seg deres opptredener. Og det er nok særlig dette som inspirerer klubben til å fortsette, og klubben er imponert over dette publikums gode kondis, for ofte er de ute på gulvet i dans etter dans når de spiller opp.

Denne klubben er veldig aktiv her lokalt, og deltar fast på Hitrapensjonistenes dansekafé og har faste månedlige spilloppdrag på Flatval Grendahus og på Blåfjell i Fillan. I tillegg blir det en del spilling utenom, blant annet på julebord i regi av «Livsglede for eldre», deltagelse på «Eldres dag», spilloppdrag i Sletta kirke, på Savalen og for lokallaget LHL Frøya. De liker å opptre og holder jevnlig konserter for å holde ferdighetene ved like. Klubben er et veldig godt tiltak for de eldre som ellers ikke er ute på så mye. De oppfordrer til mosjon for publikum, og for mange utgjør de et høydepunkt de gleder seg veldig til.

Klubben har gjennom årene opparbeidet seg et imponerende stort repertoar på omtrent 130 låter. De har et system på hvilke låter de har spilt seg gjennom og tar opp tråden igjen når de opptrer neste gang slik at de vedlikeholder alle melodiene like godt. Det er forøvrig ikke bare trekkspill det går i, både elbass, slagverk og gitar, samt sang er en del av klubbens musikalske uttrykk. Sammen har de det sosialt og artig, og dyrker sin store lidenskap.

De tar gjerne noen små kroner for spilloppdragene sine, men det er vel nærmest som veldedighet å regne med tanke på hvor mange musikere de er. De sier at de sliter litt med rekruttering, og de ønsker seg og har plass til mange flere medlemmer.

Hitra kommune vil gratulere med Kulturprisen for 2017 som alle nå sikker har gjettet går til:

«Hitra og Frøya Trekkspillklubb for deres musikalske forbrødring og spredning av musikk og glede spesielt blant de litt eldre i øyregionen».