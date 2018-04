Kost og mask er gjennomført, i kveld er premieren

Kultur

"Kost og mask"-prøven (gjennomført med fullt kostyme og maske/sminke) er gjennomført. Nå er teatergjengen bak nyoppsetninga av Titranspelet klar for å gi publikum premiereforestillinga i Frøya kulturhus i kveld (lørdag).

I tillegg til å gi et innblikk i den tragiske ulykka i 1899, vil Titranspelet også gi et bilde av kulturen og folkelivet på samme tid.

- Det blir ikke bare gråt og sorg, men også latter og moro, sa manusforfatter Hans Anton Grønskag til lokalavisa da vi besøkte øvingene for et par uker siden.

Natt til 14. oktober 1899 oppsto et voldsomt uvær utenfor Titran, og 140 fiskere som var på sjøen omkom i orkanen. Rundt 25 kommuner ble berørt av tragedien, som tok livet av 32 menn fra Frøya. Gjennom tidligere Titranspel har vi fått et innblikk i det forferdelige som skjedde, og nå settes stykket opp som ei innendørsforestilling i Frøya kulturhus.