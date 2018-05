Veldig aktivt brass-år. Sjekk lista over konserter og overraskelser

Kultur

Strand SeniorBrass har hatt hele 17 konserter og opptredener i 2017, alt fra stuntkonserter for én jubilant til stort besøkte konserter.

Det viser referatet fra årsmøtet, som ble avholdt sist helg. Bjørn Erling Herskedal tok gjenvalg som styreleder, og med seg i styret har han Elisabeth Hassel Kjønvik (nestleder), Marit Strøm Mellemsæther (kasserer), Kjell Roar Sæther (kasserer, ny i styret) og Odd Martin Heggvik (Vara, tok gjenvalg). Dirigent var i 2017, som i alle tidligere år, Roger Lund.

Strand SeniorBrass (SSB) gjennomførte i 2017 totalt hele 17 konserter og opptredener og hadde 50 øvinger.

Her er et utdrag fra seniorbrassens innholdsrike årsberetning for året 2017. Aktiviteter gjennom året:

# 13-15.01: SSB hadde 1 deltaker på Hellsymposiene. Roger Lund på dirigentsymposiet.

# 10-11/2 & 10-11/11: Kakebasarer fredag og lørdag før morsdag og farsdag

# 09.03: Årsmøte. Årsmøtet ble avholdt i pausen på øvelsen. Effektivt som alltid. Ny leder og nestleder valgt. Første mannlige styreleder i SSB sin historie.

# 25.03: Hitterkveld. Korpset var teknisk arrangør sammen med SSK. Strand Seniorbrass sto for taffelmusikk før arrangementet.

# 14.04: Spilling/stuntoppdrag som overraskelse til 100-åringen Kari Strøm.

# 15.04: En liten gruppe spiller under gudstjeneste i Hitra Kirke, Påskeaften/Påskenatt.

# 20.04: Øving med Bjørn Sagstad i Hitra Kirke. Krydret med sveler fra Marita, venting på donøkkel og leting etter ladekabel til el-bil.

# 23.04: Spilling i Hitra Kirke, under ordineringsgudstjeneste av kantor og diakon. Biskop tilstede.

# 17.05: Spilling på Hestvika, Akset, Fillan og Strand, samt konsert med SSK på Strand Oppvekstsenter under 17. Mai-arrangementet. HURRA!

# 10.06: Konsert med Bispehaugen veterankorps utenfor Hitra Bibliotek. I regnvær som alltid.

# 17.06: Lions 100 år. Strand Seniorbrass spiller under markeringen av dette Hitratorget.

# 21-25.06: Torghattfestivalen. Vi deltar for 8. gang. Første gang med showkonsert på Tørrfeskbrøgga fredag. Med stor suksess.

# 21.07. Fanfareoppdrag under åpning av Hopsjødagene. Liten gruppe.

# 13.08: Riggejobb (både opp- og nedrigging) ifm Maren-spelet.

# 20.08: Friluftsgudstjeneste på Terningen Fyr. Grunnet været ble denne flyttet til Sandstad Kirke. SSB deltok under gudstjeneste og med kraftig innhogg i kirkekaffen.

# 27.08: Sandstad NKS 100 år. Vi stiller som servitører under middag og spiller en kort konsert.

# 01.10: Syng med oss i Sandstad Idrettshus.

# 05.10: Torsdagsøving med Helge Førde på Strand skole. Et hyggelig møte, som ga mersmak.

# 22.10: SSB-medlemmer stiller som frivillige bøssebærere under årets TV-aksjon.

# 23.11: Oppfølgingsøving (torsdag) med Helge Førde på Strand skole.

# 05.12: Tromboneseminar med Elisabeth Fossan og Christian Aftret Eriksen.Veldig lærerik og annerledes øving.. uten noter.

# 09.12: Julegrantenning i Fillan sentrum sammen med Strand Skolekorps.

# 10.12: Vi deltar på Strand Skolekorps tradisjonelle julekonsert i Hitra Samfunnssal.

# 21.12: Kakelinnekonsertene. Gjester i år var Kåre Hansen, Unni Cicilie Haugen. Oppleser under Matja Madonna var Lars Birger Aadland. Godt besøkte konserter, totalt ca 340 besøkende.

# 24.12: Liten gruppe fra SSB var «kirkeorgel» i Sandstad Kirke under julegudstjenesten.

I tillegg til dette har SSB:

# Stilt med instruktører på skolekorpsøvinger og seminar.

# Hatt vinlotteri på øvelsene.

# Starta opp offentlig Facebookside, som er godt besøkt allerede.

Strand SeniorBrass (SSB) ble stiftet i januar 1991 og teller i dag i underkant av 40 medlemmer.