Dolmdugnad  for niende år på rad

Kultur

Lørdag (5. mai) er det nok en gang duket for dugnad på Dolm.

For niende år på rad samles store og små for å gjøre et lite krafttak og klargjøre prestegårdshagen for en ny sommersesong på Dolm. Det vil som vanlig bli servert dugnadsmåltid i tillegg til kaffe og kaker.

- Kystmuseet har inngått ny avtale med Opplysningsvesents Fond om skjøtsel av kulturlandskapet. Nå er området også utvidet, og dekker også Åkervika og området fram til Skredderøyvågen, forteller Sølvi T J Næss ved Kystmuseet i Sør–Trøndelag

Dolm prestegårdshage og det omkringliggende landskapet er en plass for ro og ettertanke for hitterværinger, frøyværinger, hyttefolk og andre tilreisende.

- Vi håper så mange som mulig har mulighet til å ta med rive og trillebår for å delta på ei trivelig dugnadsøkt, sier Næss som ønsker alle hjertelig velkommen.