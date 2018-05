Tilbyr profesjonell humorhjelp

Kultur

Det spilles mye revy i Trøndelag, men flere kunne hatt godt av et løft for å nå nye latterhøyder. Nå vil Norsk Revyfaglig Senter gi trønderske revyaktører profesjonell humorhjelp.

Senteret på Høylandet har fått støtte fra Trøndelag fylkeskommune til å utvikle den trønderske revyen. Derfor inviterer de revygrupper fra hele fylket til å melde seg på mentorprogrammet Revydoktoren.

HF for 20 år siden Sminkøser i særklasse Sminkegjengen sørget for at alle ble "Så naue lik"

- Dette er et program som starter i juni og avsluttes i november, forklarer daglig leder i Norsk Revyfaglig Senter, Hanne Vilja Sagmo. Hun leter etter tre grupper som skal få jevnlig oppfølging fra erfarne revyaktører. Målet er å lage enda bedre trøndersk revy.

Personlig oppfølging

Hver gruppe får personlig oppfølging av en mentor, som på sitt vis har satt sitt preg på den trønderske revyen de siste årene. Dette er Rakel Sivertsen fra Kvitter fra Knotten, Anne Berit Sivertsen fra Lånkerevyen og Sigmund Kveli.

– Humor er noe av det som forener oss trøndere og revy er en stor del av den trønderske identiteten, sier Sagmo. Hun er glad for at det spilles mye revy i regionen, men ser behovet for faglig utvikling.

– Mange revygrupper jobber hardt og godt, men trenger det lille løftet for å heve kvaliteten. Med Revydoktoren får man en gylden mulighet til å lære av de beste på feltet. Forhåpentligvis gir det motivasjon og inspirasjon til neste revyforestilling, sier hun.

– Det bor mye morsomt i det trønderske revymiljøet. Vi håper dette prosjektet vil få fram det beste i gruppene, og at vi får løftet fram noen skjulte talenter, sier Sagmo.

Fakta:

- Revydoktoren er en mentorordning for revygrupper hvor målet er faglig utvikling gjennom jevnlig oppfølging. Tre trønderske revygrupper velges ut til å delta i prosjektet, som starter på Høylandet i juni og avsluttes i Trondheim i november.

- Hver gruppe får tildelt sin mentor som følger gruppen fra idé til ferdig revynummer. Mentorene er Anne Berit Sivertsen fra Lånkerevyen, Sigmund Kveli og Rakel Sivertsen i Kvitter fra Knotten.

- Siste samling er en masterclass i regi. Regissør annonseres senere.

- Kommer det gode nok nummer ut av prosjektet, får disse være med når Norsk Revyfestival setter opp forestilling i Olavshallen i november.

- Prosjektet er støttet av Trøndelag fylkeskommune.

- Påmeldingsfrist: 4. mai.