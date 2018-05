Disse skal ha de største rollene under Oda-spelet

Kultur

- Vi opplever mye interesse rundt årets Oda fra havet, og mange er nysgjerrige på hvem som skal spille de ulike rollene i årets oppsetting, forteller Vidar Oskarson i Oda-spelet. Nå slipper arrangøren av sommerens store oppsetning på Mausund en oversikt over de største rollene.

- I årets utgave er rollene Oda, Andor, Tobias, mor til Oda og Halstein bekledd av profesjonelle aktører. De andre rollene bekles av dyktige og drevne amatørskuespillere fra Hitra, Frøya og Innherred. Manuset i år er betydelig endret. Noen nye roller er kommet til, andre er strøket, forteller Oskarson.

Hovedrolleinnehaverne er i år fra Frøya, Hitra, Verdal, Inderøy, Malm, Rissa og Selbu. Amatørskuespillere og det store koret som er med som aktører på scenen, er alle fra Frøya og Hitra. I tillegg til rollene under, er det noen flere amatørroller som kommer til å bekles av aktører fra Frøya.

De profesjonelle aktørene:

Oda Markussen: Evy Kasseth Røsten

Evy har jobbet som freelance skuespiller i mange år. Hun startet på Trøndelag Teater med oppsetningen «Peer Gynt», og har siden medvirket i flere forestillinger der. Hun har bl.a gjort teaterroller som «Kristin Lavransdatter»,«Pippi Langstrømpe», «Rødnissejenta» i «Jul i Blåfjell» og «Silje» i «Isfolket». Hun har også tatt initiativet til et spel i hjembygda Malm som går annenhvert år. Innenfor tv og film har hun medvirket i bl.a «Seks som oss», «Helt Perfekt», «Hawaii. Oslo», «Sammen», «Død Snø», nyinnspillingen av «Reisen til Julestjernen», «Dauinger», «Nattskiftet» og «Hjerterått». Evy spiller i år hovedrollen som Oda Markusen.

Andor Skattvold: Erlend Haga

(spilte tidligere Johan, skal nå spille Andor)

Erlend er en erfaren og aktiv verdaling, nå bosatt i Inderøy, som har arbeidet som alt fra gårdbruker, skuespiller, scenograf til dramalærer og grunder innen reiseliv. Han har jobbet med teaterrelatert arbeid siden 1969, med alt fra amatørproduksjoner til nasjonale filmer og profesjonelle teateroppsettinger. Erlend bidro til etablering av Nord-Trøndelag Teatersamlag, og har hatt verv i Norsk Amatørteaterforbund. Han har også 30 års erfaring med ulike oppgaver/roller i «Spelet om Heilag Olav» på Stiklestad. De siste 20 årene har han drevet egen virksomhet med hovedvekt på scenografi, teknisk oppbygging og prosjektutvikling. I «Oda fra havet» har han tidligere spilt Johan Trangvika, mens han i år skal spille Andor Skatvold.

Anna Markusen, mor til Oda: Elisabeth Matheson

Elisabeth er utdanna ved Statens Teaterhøgskole i 1988-91. Hun kom deretter til Den Nationale Scene i Bergen der hun spilte mange store roller. Etter det var hun fast ansatt ved Det Norske Teatret i mange år, og har også hatt flere store roller ved Trøndelag Teater, og i ulike film- og tv-produksjoner. Mange husker henne som Kristin i filmen ”Kristin Lavransdatter” fra 1994. De siste årene har Elisabeth jobbet med regi og manusskriving for ulike teater- og filmprosjekt, og er bosatt i Selbu kommune. I Oda fra havet skal hun spille, Anna, mor til Oda.

Tobias Ebbesen jr: Erlend Broholm

Erlend er ektefødt øyværing med et hjerte for spel. Han har vært med på Marenspelet ni ganger på rad, hvorpå den siste, i 2017, var hans profesjonelle debut etter at han ble ferdig på skuespillerstudiet. Gjennom flere forskjellige roller i Marenspelet har han blitt godt kjent med historien, og derfor ser han nå frem til en helt ny og ukjent historie i et annet lokalt spel. Det å få tilbringe sommeren på idylliske Mausund gjør det ekstra gøy å være med på Oda 2018, mener Erlend. Han skal spille Tobias, kjæresten til Oda.

Halstein Porkvika: Pål André Hasselvold

Pål André er 26 år og fra Rissa kommune.

Han har tre års teaterutdannelse fra Nord Universitet, og har allerede opparbeidet seg bred teatererfaring i Midt-Norge. I flere år har han spilt store roller i «Den siste Viking» i Statsbygda, samt i «Folk ved sjøen». I året som har gått har Pål André turnert i Midt-Norge med flere egenproduserte forestillinger, blant annet Stykket «Blikkstille natt», et fortellerteater knyttet til temaet andre verdenskrig. Høsten 2018 skal Pål André spille en av hovedrollene i speltrilogien «Operasjon Oleander», som er Fosen-regionens nye spelsatsing.

Øvrige skuespillere:

Anne Gjetø, Odas bestevenninne: Thea Strandheim Sæther

Johan Trangvika: Jostein Grande

Lyder Markusen: Tor Ove Hallem

Regi:

Regi: Arnstein Langåssve

Regiassistent: Marte Hallem

Orkesterleder: Maciej Karpinski

Korleder: Elin Karpinski Strandheim

Produksjonsleder: Vidar Oskarson