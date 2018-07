- Glade, smilende mennesker overalt på området

Kultur

- Det var smilende og glade mennesker overalt på området, og artistene var veldig bra, sier Knut Ranum på Knarren.

Åge Aleksandersen har i over ti år stått for det som har vært øyregionens største enkeltkonsert på Knarren. Etter fjorårets konsert sa han takk for seg. Denne helga hadde utestedet i Knarrlagsundet det som skulle erstatte Åge-helga. Fredag stod Halvdan Siversten på scenen, og lørdag var det Violet Road som stod for musikken.

- Åge kan ikke erstattes. Jeg tror ikke det finnes noen artister i landet som kan måle seg med den statusen han har, og som kunne dratt like mye folk hit. Men vi er fornøyde med helga, selv om det alltids hadde vært plass til flere, sier Ranum, som mandag formiddag ikke har fått inn det totale billettsalget, men som anslår at det var et sted mellom 700 og 800 betalende i løpet helga.