Lokal-kinoene gjør seg klar til oppfølgeren av en av tidenes største kinosuksesser

Kultur

Også kinoene på Hitra og Frøya gjør seg klar til Norgespremiere og oppfølgeren til kinosuksessen "Mamma Mia". Fredag vises "Mamma Mia - Her we go again" i begge våre kinosaler.

"Mamma Mia - Her we go again" er oppfølgeren til en av tidenes største kinosuksesser. Ti år etter handlingen i den første filmen, venter Sophie og Sky barn. Sophie har tatt over driften av Donnas villa på den greske øya Kalokairi. Mens hun går svanger ønsker hun å få vite mer om morens fortid og hvordan hun møtte Sophies tre fedre. I tillegg banker en ny gjest på døra; Sophies bestemor, som hun aldri har møtt før.

- Det er duket for nye morsomme forviklinger og en lang rekke av fengende ABBA-låter i denne gledesspredende musikalfilmen. Gled deg til et gjensyn med castet fra den første filmen og en rekke nye bekjentskaper i sommerens store kinofest, skriver filmweb.no om filmen.