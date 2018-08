Mausund byr opp til ny storhelg

Kultur

Lørdag er det klart for sensommerdans med et av landets aller beste danseband på Mausund. Etter å ha pustet ut etter «Oda» og «Utihavet» løfter lokalsamfunnet nok et storarragemenet.

I likhet med Utihavet er det Mausund idrettslag (MIL) som står bak også sensommerdansen, hvor «Broschans» og «Contrazt» lørdag kveld spiller opp i idrettshuset.

Idrettslaget har åpnet fotballbanen for bobiler og campingvogner for å gjøre det lettere for tilreisende å komme.

Etterspurt lenge

Joar Johansen, leder i MIL og primus motor for arrangementet, forteller at en skikkelig dansefest har vært etterspurt i mange år.

- Enkelte hadde nok ønsket at vi hadde funnet plass til et danseband eller to i Utihavet, men det vil bryte med profilen for mausundfestivalen. Derfor prøver vi oss med en helt egen dansehelg, sier MIL-lederen.

Johansen forteller at selv om «sensommerdansen» krever langt mindre enn Utihavet, er også et slik arrangement – hvor man håper på opp mot 300 danseglade deltakere – et storløft for lokalsamfunnet, med et stort antall frivillige i aktivitet.

- Det er ikke så rent dugnadstimer som må til for å få dette til, både i forkant og ikke minst gjennom lørdagen, slår han fast. Han håper derfor festen blir en suksess også rent økonomisk.

- Dette er en test på om folk virkelig vil ha en sensommerdans på Frøya og Mausund. Vi har iallfall tatt utfordringen, så blir det opp til publikum å avgjøre om dette blir en engangsforeteelse, eller en ny tradisjon», sier Johansen.

Åpner «huset»

I forbindelse med at det gis mulighet til å parkere bobler og campingvogner på gressmatta utenfor idrettshuset, åpner man toalettanlegget med utgang mot banen samt dusjanlegget i svømmebassenget for eventuelle «campere» lørdag og søndag.

- Vi stiller med strøm til folk som måtte ha behov for det, så det skal iallfall ikke stå på muligheten», sier lederen i idrettslaget, som forteller at det har vært et jevnt tilsig av kjøp av billetter via nettet de siste par ukene. Man har imidlertid satt grensen på 300, så fortatt er det gode muligheter til å få seg en skikkelig fest lørdag kveld.

Vinner av Gullskoen

Contrazt er et av landets mest populære danseband, og vant «Gullskoen» sist år. Bandet frontes av Gro Anita og Leif Dybendal. Bandet trekker fulle hus over hele landet. Joar Johansen forteller at han og resten av styret var svært fornøyd da de klarte å kapre dem for en spillejobb på Mausund. Dette blir den siste opptreden av bandet etter en hektisk sommer, før de tar tre uker sensommerferie for å lade opp til høstsesongen.

«- De har et tett program, og er etterspurt i både Norge og Sverige, så hos oss var lettelsen stor da det viste seg at helga var åpen. Det hadde den neppe vært dersom vi ikke hadde vært ute i svært god tid, sier han, og legger til at også Broschans er kjent for å skape svært god stemning når de spiller opp.