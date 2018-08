Kulturhus-arrangement avlyses på grunn av alvorlig sykdom

Kultur

Turneen med radarparet Tore Ryen og Nils Vogt i «Mot i brøstet» er avlyst. Grunnen er at Tore Ryen har blitt alvorlig syk. Det rammer også forestillinga som var planlagt oppsatt i Frøya kulturhus den 29. september.

- Vi mottok i ettermiddag den triste beskjeden om at Tore Ryen er blitt alvorlig syk. Som følge av dette blir hele Mot i Brøstet-turneen avlyst, inkludert forestillingen på Frøya. Veldig synd når det skjer avlysninger, men slike ting råder vi dessverre ikke over. Artistene er mennesker de også, og sykdom kan oppstå også for dem. Kulturhuset skal se om det er mulig å sette inn et annet arrangement på denne datoen, opplyser kulturhus-leder Håvard Dyrø til lokalavisa.

Kulturhuset vil refundere eller bytte billetter til de som allerede har kjøpt.

- Alle som har kjøpt billetter får selvsagt refundert pengene sine. De som har kjøpt billett på nett, kan ta direkte kontakt med ebillett på ebillett.no. De som har kjøpt billetter kontant kan ta kontakt med oss på kulturhuset. Det er for øvrig også mulig å bytte til en av de andre forestillingene i høst, hvis man ønsker det, sier Dyrø.