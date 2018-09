Amy viser tresnitt ved Kystens Arv

Diktene er tidløse og like aktuelle i dag som de var for 800 år siden

Lørdag 15. september åpner Amy Lightfoot tresnittutstillingen “Fra Håvamål” ved museet Kystens Arv på Stadsbygd i Rissa.

Det blir åpningstale ved forfatter Inga Næss, mens musikken besørges av komponist og musiker Ellen Lindquist.

Deretter blir det omvisning i utstillingen med hitrakunstneren Amy Lightfoot.

Håvamål

Håvamål er en del av Den eldre Edda, skrevet ned på Island i 1270, men teksten er sannsynligvis mye eldre. Sikkert er det at eddadiktningen levde i Norge i muntlig form, da utvandringen til Island fant sted på 800- og 900 tallet.

Utstillingen «Fra Håvamål» består av tresnitt med 19 ulike motiver.

- Hvert tresnitt er ledsaget av en kort tekst hentet fra diktene og uttrykker menneskelig livsvisdom som kan minne om ordspråk. Klokskap, måtehold, moral, varsomhet, mot, vennskap og sunn fornuft er verdier som en gang ble høyt verdsatt. Diktene er tidløse og like aktuelle i dag som de var for 800 år siden. De står støtt og trer tydelig frem, utsagn fra en fjern fortid. Gnister, som ild i mørket, forteller Amy Lightfoot.

Naturalhusholdning

Verdiene som skildres i Håvamål var viktig for mennesker her nord, langt inn i vår egen tid. I løpet av de siste 30 år har Amy arbeidet med å samle kunnskap om naturalhusholdning og eldre tids levemåte ved kysten i Norge, på Shetland, Færøyene og Island.

- Under samtaler med folk som har levd under barske naturforhold, snakket vi om det som var avgjørende for å overleve. Å dele i trange tider eller være oppmerksom på armod og nød hos en nabo, var en selvfølge.

Mary Ann Anderson født på Shetland i 1916 forklarte det slik: ”Vi jobbet til vi var ferdige med vårt eget, så hjalp vi dem som lå etter eller var blitt for gamle til å klare arbeidet selv. I dag må vi betale penger for alt som skal gjøres, så det blir mye ugjort…”.

- Fortellingene til gamle mennesker kan noen ganger lyde som direkte sitat fra Håvamål, som da Mary Ann fortalte om en nabo som ble tatt på fersken i å forsyne seg med poteter i hennes jordkjeller: ”Hun stjal ikke, hun var i nød”. Kontrasten til nåtidens overfladisk narsissisme kan neppe være større, mener Amy.

Moderne øyner

- I en tid, hvor vi bombarderes med flyktige meldinger om uvesentlige ting, fikk jeg lyst til å kikke på Håvamål med moderne øyner og se hvordan tekstene har fulgt oss frem til i dag. Ordene består og inspirerer til ettertanke også i vår tid. Helt siden første gang jeg leste Håvamål, har tekstene kvernet rundt i mitt hode og fremkalt bilder. Det skjer ofte når jeg hører på opptak av samtaler jeg har hatt med gamle mennesker, men også i forbindelse med en nyhetsmelding eller på grunn av hverdagslige hendelser. Tresnittene i denne utstilling er resultatet, forteller Amy Lightfoot.