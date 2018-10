Et show som varmet hjertet

Kultur

"Hvis æ visste at æ sku dø snart / Hadde æ da vært fornøyd / Med måten æ lev på?"

Da Sondre Justad avsluttet med storhiten "Riv i hjerte" som andre ekstranummer, var stemmen hans rusten. Men det hadde ikke mye å si: 250 publikummere kunne teksten, og bidro til at konserten fikk en svært rørende finale.

Justad har gitt ut kun to album, men fra disse har en rekke låter blitt folke-eie. Under den halvannen time lange konsert i Frøya kultursal fikk vi dem på rekke og rad. Tekstene til Justad er ofte melankolske og tilbakeskuende, om tingene som gikk galt. Men live er han offensiv artist, som bruker gamle rocketriks... og lager nye, for å holde publikum i sin hule hånd. Og det klarer han til gangs. Midtveis i konserten dukker han opp på et podium midt i salen, hvor han framfører ett par låter alene... så drar han opp en stige som han klatrer opp i og synger videre. Så stagediver han og flyter på publikum tilbake til hovedscenen.

Vi fikk flere høydepunkt underveis, men lite slår det han og bandet leverte etter at de hadde takket for seg for første gang. Første ekstramummer var "Ikke som de andre", framført live på en måte som fikk nakkehårene til å reise seg. Og så selve finalen: "Riv i hjertet" med 250 sangere. Utrolig flott.