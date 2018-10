Gir gratis popcorn og ny forestilling til skuffede kinogjengere

Kultur

Da Hitra kino skulle vise filmen "A star is born" i helga, gikk teknikken skeis. Så skeis at de frammøtte publikummerne ikke fikk sett filmen, verken på fredags- eller søndagsforestillinga. Årsaken var at filmen hadde feil på noen av datafilene som ikke lot seg rette på kort varsel.

Kinosjef og leder av kulturenheten i Hitra kommune, Omar Pleym, beklager det inntrufne, og lover nye forestillinger til de som møtte fram. I tillegg vil kinoen spandere popcorn eller baconcrisp som et lite plaster på såret.

- Hitra kino beklager på det sterkeste, og har derfor ryddet plass til denne filmen allerede på søndag den 21. oktober. Alle som hadde billett til forestillingen vil få mulighet til å se denne filmen da. Ta med billetten du hadde til en av de tidligere forestillingene, og du vil få ny billett til søndagens forestilling. I tillegg spanderer kinoen popcorn/baconcrisp på alle de som dessverre ikke fikk sett filmen på grunn av de tekniske problemene, sier Pleym.

Filmen settes også opp onsdag 24. oktober og samme tilbud gjelder da. For de som ikke har mulighet til å se filmen kommende søndag eller onsdag, kan henvende seg til biblioteket for refusjon av billetten, opplyser kulturenheten.

"A Star is born"

I "A Star is born" møter vi Bradley Cooper som spiller en erfaren musiker med navnet Jackson Maine. Han oppdager artisten Ally, som blir spilt av Lady Gaga, og forelsker seg. Hun har nettopp gitt opp drømmen sin om å bli stor artist, helt til Jack fører henne inn i rampelyset igjen. Men når karrieren til Ally tar av, så bryter den personlige siden av forholdet deres sammen og Jack kjemper samtidig en kamp med sine egne indre demoner.