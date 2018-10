Reserve-forestillinga skulle bli et plaster på såret. Så klikket teknikken igjen...

Kultur

Da Hitra kino skulle vise filmen "A star is born" forrige, gikk teknikken skeis. Så skeis at de frammøtte publikummerne ikke fikk sett filmen, verken på fredags- eller søndagsforestillinga. Årsaken var at filmen hadde feil på noen av datafilene som ikke lot seg rette på kort varsel, skrev lokalavisa forrige uke og kinosjefen lovet ny billett og gratis popcorn til kinopublikummerne som kom tilbake sist helg.

Men også visninga søndag kveld gikk skeis. et godt stykke ut i filmen, begynte en av scenene å gå om og om igjen. Kinogjengerne måtte også denne gangen gå hjem uten å få sett hele "A star is born".

- Dessverre opplevde vi igjen problemer med den samme filmen som ble vist forrige helg. Problemet er en korrupt fil som gikk i stå selv etter at vi hadde fått en ny kopi av filmen, sier Omar Pleym til Hitra-Frøya mandag. Han beklager igjen det inntrufne.

- Det jobbes med å finne ut hva feilen skyldes. Vi har ikke opplevd tilsvarende problemer med noen av de andre filmene vi har vist på kinoen, så dette er en ny og ukjent feil, sier Pleym.

Den andre reserve-forestillinga var planlagt onsdag 24. oktober. Kinosjefen sier at de prøver igjen da.

- Vi prøver å vise denne filmen igjen onsdag 24. oktober, og håper at feilen er funnet og rettet til da, sier han.

Kinoen refunderer nå pengene til de som har kjøpt billetter til "A star is born".

-De som har kjøpt billetter på internett trenger ikke å gjøre noe, beløpet vil bli tilbakeført til den kontoen kjøpet er gjort fra. De som har kjøpt billetter kontant eller med kort på biblioteket eller kinokiosken henvender seg til biblioteket og fyller ut et skjema for tilbakebetaling av billettutgiftene. Husk å ta med billetten og kontonummeret du vil ha overført pengene til, forklarer Hitra kino.

- Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å bruke billetten på en annen film, billettene må altså byttes inn. Vi ber om forståelse for dette, sier Pleuym.