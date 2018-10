Ola Bremnes med ramsalt sommerkonsert på Halten

Kultur

Hva passer vel bedre enn at trubaduren Ola Bremnes, som synger om både molo, skarv og fyr, skal holde konsert på Halten? Arrangementet finner sted i juni neste år, og lederen i Stiftelsen Halten er i full gang med å få alle brikker på plass.

Det var i sommer lederen i Stiftelsen Halten Nekolai Dahl Minne, Bjørn Vogelsang fikk ideen om en sommerkonsert med Ola Bremnes.

- Jeg har vært på konsert med ham på Fosen, og liker musikken hans godt. Jeg syntes han ville passe godt inn på Halten med tekstene sine, sier Bjørn Vogelsang, og viser til flere av sangene hans, "Molo", "To svarte skarva" og ikke minst den mye spilte "Har du fyr". Alt det som man også finner på Halten.

Satser på ekstrabåt

I sommer tok Vogelsang kontakt med Ola Bremnes via facebook, og sangeren ba ham ta kontakt med manageren hans.

- Nå har vi akkurat spikret dato. Det blir lørdag 22. juni, akkurat den helga skolen slutter. Konserten blir mest sannsynlig på "Tørrfiskrommet" på brygga, om vi da ikke kan ha utekonsert mellom brygga og Skanklåna, sier Bjørn Vogelsang.

Han er forberedt på at konserten vil trekke mye folk, både dagsturister, og tilreisende som vil tilbringe hele helga utpå der.

- Jeg tviler på at vi har overnatting til alle, men AtB skal kontaktes i håp om ekstrabåt tur/retur den dagen.

Håper på sponsorer

Åtte gode medhjelpere har allerede meldt seg som vertskap for Stiftelsen Halten den aktuelle helga, slik at at alle interesser kan ivaretas, og Bjørn Voglesang håper også at velvillige sponsorer kan melde seg til arrangementet.

- Både for at billettprisene kan holdes så lavt at alle som vil delta kan komme på konserten, og for at et eventuelt overskudd kan brukes på en ny konsert ved et senere tidspunkt, sier Vogelsang, som ikke har tenkt å gi seg med konserten neste sommer. Men akkurat nå er det arrangementet med Ola Bremnes han gleder seg veldig til.