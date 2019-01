Til alle arrangører av store og små begivenheter på Hitra og Frøya

Kultur

HFkalenderen.no er øyregionens store fellesarena for gratis markedsføring av store og små arrangementer på Hitra og Frøya. Så hvis du allerede nå vet når ditt 2019-arrangement går av stabelen, trykk på det grønne plusstegnet i kalenderen og legg inn din arrangements-informasjon i dag.

Alt innhold fra HFkalenderen.no speiles hele tida direkte på framsida av hitra-frøya.no og arrangementene kommer også automatisk inn i papir- og eAvis-utgaven av Hitra-Frøya. Vi kan derfor garantere deg det største publikummet og at du når fram til øyværinger i alle aldre. Det er også dele-knapp videre til sosiale medier.

HFkalenderen.no er helt gratis å bruke for både arrangører og publikum.

Det er ikke nødvendig å lage bruker med innlogging for å legge ut ditt arrangement. Men dersom du gjør dette, har du enklere muligheter til å justere oppføringa i etterkant.

Har du et arrangement som repeteres for eksempel ukentlig, bruker du knappen "repeterende arrangement" og markerer hvilken ukedag samt til og fra-dato. Da legger kalenderen klar en ny oppføring hver eneste uke framover uten at du trenger å gjøre jobben flere ganger.

Enklere blir det ikke :-)

Vennlig hilsen lokalavisa Hitra-Frøya

PS: Ønsker du ekstra synlig oppføring i den øverste karusellen i kalenderen, ta kontakt med vår markedsavdeling på annonse@hitra-froya.no eller 72440400