Sammen skal de lede årets Hitterkveld

Kultur

Tidligere kommunelege i Hitra, Leif Langdahl fra Kvenvær, og 15-årige Karen Haugan (kjent fra skuespill bl.a. i Folket i Flatvika) fra Fillan, blir årets programledere under Hitterkvelden. Den ellevte Hitterkvelden i rekken blir arrangert i Hitrahallen lørdag 23. mars.

Portrettert: Leif Langdahl på frifot Ble «beordret» av Ingeborg i Gryta om å bli lege på Kvenvær.

- Vi har satt sammen et program som skal kunne være noe både for de yngre og de eldre. Det blir en rekke kjente og kjære artister som er fra eller har tilknytning til Hitra eller området her omkring, sier Omar Pleym, leder for kulturenheten i Hitra kommune.

Årets hovedartist er Ulf Risnes. Musikeren har sterke aner fra Melandsjø-området og er mest kjent som frontfigur i gruppen «Tre Små Kinesere».

- Vi får besøk av Kristian Raanes fra Orkanger, som ble nummer to i Idol 2018. Kristian er både artist og låtskriver, og har jobbet landet rundt som freelance gitarist, forteller Pleym.

Den nystartede gruppen «The Heartbeat» fra Hitra skal spille en ny sang som de også har kalt «Hitra», samt innslag fra kulturskolens lærere.

Trioen «Slank bakfra» (Hilde Jenssen, Terje Wold, Arve With) har base på Ørlandet og gjester Hitterkvelden med et bredt og variert repertoar – fra Van Morrison og Henning Kvitnes til Kari Bremnes og The Beatles.

Publikum skal også få et gjensyn og gjenhør med mangeårig kulturskolelærer på Hitra, Charlotte Stav. Hun kommer tilbake sammen med vokalgruppa Viggja Voices. De skal også opptre sammen med den lokale artisten Unni Helen Hattmyr som skal framføre en egenkomponert sang.

- Det blir også humorinnslag i år. Reidar Klungervik, leser fra sin bok «I begynnelsen var snillfjordingen», og oppfører i tillegg et revyinnslag. Det blir også allsang helt til slutt med Strand SeniorBrass som akkompagnerer oss alle til sangen «Hitra» med tekst av Emil Herje og melodi av Eilif Gulbranson, forteller Pleym.

Fra dørene åpner og til programmet starter, blir det taffelmusikk med fjorårets kulturprisvinnere, Hitra og Frøya trekkspillklubb.

- I tillegg skal vi også dele ut en rekke priser til personer som har gjort og gjør mye positivt for Hitra. Det hele bevertes av Hitra Storkjøkkenet med en smak av Hitra. Dette blir en spennende og rikholdig kveld, gled dere alle sammen, sier Pleym.