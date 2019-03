Kultur

7.trinn ved Sistranda skole har prosjektuke denne uka med framføring av "Kardemomme by" i kveld (torsdag) som et høydepunkt. Lokalavisa snek oss inn i formiddag mens det var finpuss i storsalen i Kulturhuset.

En flokk ungdommer gjør et nummer med sang og dans til musikk over høyttaleranlegget. Skuespillerne er utrolig flinke. Så er det en dame som avbryter, hun er tydeligvis instruktøren. Sånn og sånn skal gjøres annerledes. Hun skal ha det enda bedre. Her legges listen høyt!

Lokal vri

Instruktøren heter Mona Elisabeth Skarsvåg, og i en pause får vi en prat med henne og lærer Anita Hoel. Skarsvåg er ansatt som kulturkonsulent i Frøya kommune. Skarsvåg forteller at Sistranda skole kjøper 20 prosent av hennes tid for å lage en teaterforestilling.

-Det begynte for sånn ca. 40 år siden. Da var det 6. klasse som satte opp et teaterstykke, nå er det 7. klasse på grunn av skolestart for seksåringer. Jeg kom med for ti år siden og har satt opp forskjellige forestillinger hvert år. Vi har tidligere satt opp f.eks. Ronja Røverdatter og Hakkebakkeskogen. Nå setter vi ikke opp Folk og røvere i Kardemommeby, men en forestilling med en lokal vri, så vi kaller den bare Kardemommeby, forteller Skarsvåg.

Vi blir nysgjerrige på det som skal handle om Frøya. Men nei, røper ikke hva som blir lokal vri. Det skal publikum få avslørt i kveld.

Mye å lære

I år er det bare 17 elever i 7. klasse, og de må derfor virkelig stå på for å få gjennomført produksjonen.

-Det er mye lærdom i å sette opp en teaterforestilling. Det handler om mye mer enn å lære seg en tekst utenat. Det handler særlig om mestringsfølelse, å få til et stort prosjekt og å opptre foran en stor forsamling, sier Hoel.

Og salen er stor. Her er det sitteplass for 300 skuelystne, og elevene må også forholde seg til et fantastisk godt lydanlegg og lysanlegg som det fleste skoler bare kan drømme om. Disse omgivelsene lærer elevene seg å matche.

Flinke foreldre

Skarsvåg og Hoel skryter også av foreldrene. De har laget kulisser og sydd kostymer. Foreldrene har også gjort sin innsats som det står respekt av.