- Dette prosjektet hadde ikke vært noe uten støtten og hjelpen vi har fått hjemmefra

Kultur

Lørdag kveld hadde duoen Temporary helaftens konsert i Meierisalen på Fillan.

- Det er naturlig å ha noen ekstra sommerfugler i magen når man står foran sitt hjemme publikum, forteller Jonas Utseth Peitersen. Selv om oppmøte var litt lunkent, så spilte duoen med ensemble en solid konsert for de omlag tretti oppmøtte.

-Jeg syns det er viktig å komme hjem og spille her også, dette bandet og prosjektet hadde ikke vært noe uten den støtten og hjelpen vi har fått hjemmefra, sier ansneslendingen Jonas.

Jonas og Mikael Øgaard startet som en duo med å spille folkeinspirert pop, inspirert av blant andre The tallest man on Earth og Jonas Alaska.Men da prosjektet fikk flere bein å gå på, samlet de venner de møtte på folkehøyskole til å forme et større ensemble.

- Dette er siste konsert på en stund, fortsetter Utseth Peitersen. -Vi skal gå litt i dvale etter i kveld.

På spørsmål om når de skal spille neste gang blir guttene underlig stumme.

- Det er ikke det at vi ikke vil si, men vi får ikke lov til å si noe ennå, sier Mikael litt ukomfortabel. Det de kan fortelle er at Temporary skal ha omlag seks konserter i løpet av sommeren og at konsertene skal være på festivaler av ymse slag over hele Norge.

- Men mer enn det får vi ikke lov til å si fordi line-upen har ikke blitt sluppet ennå, så derfor får ikke vi lov.

Det de lover er at med en gang de får mulighet skal de uten tvil annonsere hvor og når neste konsert blir avholdt.