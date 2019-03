Cristina skal fortelle om Italia

Kultur

- Møt Italia - det første møtet i serien med folk fra forskjellige land, forteller Monika Kopaczek-Styczen

Først ute er Cristina Pilenga skal fortelle om Italia, landet hun kommer fra.

Her er informasjon som Cristina skriver om seg selv:

«Jeg heter Cristina og jeg er italiensk. Jeg ble født og oppvokst i en liten by i nærheten av Bergamo, en by som ligger i Lombardia, en av de største regionene i Nord-Italia. Denne regionen er kjent for sine byer og næringer, men også for de vakre fjellene og noen vakre innsjøer.

Jeg flyttet til Norge for tre år siden med kjæresten min og jobbet som engelsklærer på Sistranda-skolen.

Jeg liker Norge for sin uberørte natur, og jeg savner Italia mindre enn jeg ville ha forestilt før jeg flyttet. Men jeg savner italiensk mat mye!»

Mange land

I løpet av 2019 vi skal ha flere møter med tema om forskjellige land. Felles plan for alle møter:

1. Presentere seg 2. Hvor landet ligger. Fortelle eller vise på kartet. 3. Litt om klima i region som kommer du fra. 4. Nevne noen viktigste byer. 5. Er der verd å besøke landet ditt? Hvorfor det? 6. Interessante ting. 7. Kan du anbefale forfattere fra landet ditt? 8. Lese litt fra boka eller dikt i eget språk 9. Eventuelle spørsmål fra folk

- De neste møtene er planlagt til mai og juni. Etter sommerferie begynner vi å presentere andre land igjen, forteller Monika.

Andre land som blir presentert er Litauen, Polen, Bulgaria, Tyskland,.

- Jeg håper også at Canada, Spania, Estland, Eritrea, Libanon og flere blir med.

- Alle er hjertelig velkomne til dette som er et av integreringsarrangementer Frøya bibliotek driver, legger bibliotekaren til.

I fjor hadde de prosjekt «Skjønnlitteratur fra verden». Det var serie av fire foredrag om litteratur fra fire forskjellige land etter 1920.

- Vi hadde møte med litteratur fra Litauen, Polen, Russland og Norge. Nå er vi mer fokusert på informasjon om land som kommer folk som bor på Frøya, men det blir også en liten dose med litteratur: man kan anbefale forfattere. Det blir også høytlesing i hvert språk.

Monika Kopaczek-Styczen tror møtene blir et godt område til å møte din nabo som kommer fra et annet land.

- På Frøya er det stadig flere personer fra forskjellige land og jeg synes at det er helt riktig at alle som bor her i kommunen får litt informasjon om land som de som bor på Frøya kommer fra. Man kan bruke bøker og internett for å lese om landet, men det blir ikke samme som å høre dette som de som bodde der vil si om landet sitt. Det blir kjempegøy når det kommer flere, både de som født her i Norge, og de som er født i forskjellige land, og skal møtes sammen. Man kan stille spørsmål, kose seg på møte og få vite mer enn før, forteller Monika

Det første møtet finner sted på biblioteket lørdag.