Kultur

Musikal-elevene ved Guri Kunna vgs deler bilder og videoer fra det indre musikal-livet via Hitra-Frøyas Instagram-konto i dagene og timene før premieren. Ta en titt i stories akkurat nå, og få blant annet en sniktitt på øvingene av Queen-hiten "Radio Gaga". Her avslører også elevene hva som trengs i boksen for å "overleve" musikaluka.

Andzelika Andruskaite, Helle Glørstad og Alexandra Lilja Flaahammer sørger for at lokalavisas følgere får et innblikk i hvordan det er å være del av musikalen på Frøya.

Bilder og videoklipp oppdateres jevnlig via Instagram-kontoen vår, hitrafroya

www.instagram.com/hitrafroya/

Disse publiseres som en historie. Det vil si at bildene forsvinner i løpet av 24 timer så det gjelder å ikke vente for lenge med å sjekke ut innholdet. Det er også mulig å se bildene via lokalavisas Facebook-konto.

Musikalen har premiere i kveld (fredag) og spilles flere ganger gjennom helga.