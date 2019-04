Første artister ut etter nyåpninga

Kultur

- Nyåpningen av Terna brygge har vært en stor suksess så langt. Folk strømmer til, forteller daglig leder Ola Flyum på Sula.

Etter at Sulas utested sent på fjoråret inngikk samarbeid med Ansnes Brygger Event AS om kjøkkendrifta for 2019-sesongen, er det gjort store investeringer og ombygginger i Terna brygge.

Skjærtorsdag ønsker Terna brygge velkommen til årets første konsert i nybrygga. Duoen Siri Kristine Størseth og Alexander Killingberg lover en hit-parade med kjente slagere fra 60-tallet til i dag.

- Fra Beatles-klassikeren Come Together, Queens Love of my life og Lady Gaga og Bradley Coopers vakre ballade Shallow, forteller Flyum.

Flyum lover høy kvalitet både på sang og gitarspill.

- Hun er gullstrupen med country-knekk som deltok i TV2-programmet The Voice i 2015 og har siden vært involvert i flere musikalske prosjekter. Alexander Killingberg er først og fremst sologitarist, men er også alt mulig-mann med loop-pedal og elgitar på «luringa», forteller Flyum.

Terna har også fest på påskeaften.

- Tradisjonen tro vil Arthur Giplings alter ego - Trubadur Ludvik - sørge for topp stemning i "Kvitbrygga", forteller Flyum.