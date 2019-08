Fullt på alle individuelle plasser, mens teatergruppa trenger påfyll

Kultur

Alle individuelle læreplasser er fyllt opp foran nytt skoleår i Frøya kulturskole, men det er også en del ledige plasser. Disse er teater for ungdomsskoleelever (mandager etter skoletid), visuell kunst for barneskoleelever (onsdager i SFO-tid/etter skoletid), Frøya skolekorps (onsdag kveld) og kul leik for 1.klassinger og kul verksted for 2.klassinger (Nabeita onsdager i SFO-tida og Sistranda barneskole på torsdager SFO-tid).

- Det er særlig på teatergruppa i ungdomsskolen det trengs flere elever. Dersom ikke flere elever melder seg på der, ser det ut til at den gruppa blir for lita til å kunne startes opp i år. Så her vil vi appellere til alle ungdommer; er du nysgjerrig på hva dette er, så ta kontakt, sier virksomhetsleder Toril Antonsen Aae i Frøya kulturskole.