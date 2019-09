- En trivelig adventskalender i bokform

Kultur

"Den blå adventstimen" er blitt navnet på samarbeidsprosjektet mellom de fire frøyværingene Vidar Oskarson, Georg (Goggen) Skatvold, Astrid Reppe og Tove Mathisen. Her har tre skribenter og en kunstner gått sammen om å lage en adventskalender i bokform.

- Vi har vidt forskjellige uttrykksformer, og leseren betrakter med SITT blikk og opplever med SITT sinn, så dette blir spennende. Jeg har sommerfugler i magen, forteller Tove Mathisen. Boka skal lanseres nå i oktober. Her skal de fire formidle sine personlige tolkninger rundt advent og julefeiring, og med den blå fargen som rød tråd gjennom boka.

- Vi henter hjem blåfargen og lar den få være symbolet på kystfolkets historie, forteller de.

Blåtimebønn

Tove Mathisen forteller om bokutgivelsen på sin egen blogg:

- Jeg har en favoritt blant mine egne, og det er Blåtimebønn. Det er fordi den er tilegnet mine besteforeldre. Ellers så synes jeg at Goggen hadde et vidunderlig svar da jeg sa at jeg ikke klarte å finne en favoritt blant de andre sine tekster og bilder. Han sa at tekstene og bildene på en måte er barna våre, det er noe vi selv har skapt, så hvordan velge en favoritt når man tenker sånn? Det er umulig, for alle er selvfølgelig like kjære. Der fikk jeg noe å tenke på, skriver Mathisen.

- En hyllest til livet, familien, kysten, havet, himmelen, blåfargen og jula

Samarbeidsprosjektet mellom de fire frøyværingene ble kjent i februar. Da var Vidar Oskarson, Georg (Goggen) Skatvold, Astrid Reppe og Tove Mathisen samlet på Mausund til arbeidsmøte om det som skulle bli "en hyllest til livet, familien, kysten, havet, himmelen, blåfargen og jula".

Vidar Oskarson har gitt ut flere bøker, blant annet serien om Oda, på sitt eget forlag: Sovjet forlag.

- Det er Vidar som tok initiativet og fikk samlet oss. Jeg har jo alltid drømt om å kunne gi ut ei bok, og har hatt mine egne tanker. Og så var det Vidar som kom med denne invitasjonen, og selv om det ikke er den samme ideen jeg har gått med, så er det midt i blinken og noe jeg vil være med på, sa Tove Mathisen til Hitra-Frøya i februar.