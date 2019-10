Vant i to NM-klasser: - Vi er superstolte

Kultur

Vokalgruppa FEMME fra Frøya vant både Åpen klasse A og Vokalgruppe A med mikrofoner i helgas i NM for kor i Trondheim. Det forteller koret i en pressemelding.

- Vi stilte i år i to klasser for å få vist en stor bredde repertoarmessig, og for å trimme konkurransenervene. Det viste seg å være lurt, for vi vant begge klassene, forteller Femme.

Femme må kunne kalles en supergruppe med fem av de fremste kvinnelige sangerne fra det sterke kor- og sangmiljøet på Frøya. I 2017 kom de på tredjeplass i sin klasse i kor-NM. I år ble det altså to førsteplasser, og med det følger også pengepremier på totalt 20.000 kroner.

Femme består av Elin Strandheim Karpinski, Elisabeth Antonsen Dyrø, Brit Hestnes Vie, Anne Dorthe Øverland og Toril Antonsen Aae.

- Takket være en av Norges beste lydmenn på vokalgrupper, Håvard Hiller, kunne vi bruke våre egne mikrofoner i konkurransen. Det føltes veldig trygt og lyden var upåklagelig i Storsalen. Hiller gjorde en storartet jobb for oss! Vi opplevde at det var veldig høyt kunstnerisk nivå i årets NM, høyere enn i 2017, da vi deltok sist. Derfor slo vi fra oss ganske greit å komme til finalen, der 7 kor av 58 mulige skulle få plass. Da vi faktisk BLE trukket ut til å synge i finalen, var det helt surrealistisk!! Da følte vi at vi hadde vunnet allerede, selv om resultatet slett ikke var klart. I finalen fikk vi opptre for en storsal stappfull av korsangere. Det er få opptredener som kan toppe noe slikt, uttaler koristene etter helgas bragd.

- Totalt sett ble vi nr. 3 (av 58). Kun de korene som stilte i klassene for elitekor fikk høyere poengsum enn oss, og det jo helt crazy! Vi har benyttet alle anledninger til å si at vi er fra Frøya. Det er mange som tror at slikt ikke går an med et voksent vokalensemble fra et så lite sted, men det har vi fått motbevist. Og vi er SUPERSTOLTE, sier damene, som takker alle gode støttespillere og sponsorer for alle heiarop og lykkeønskninger disse dagene.

- Det har båret oss avgårde, og vi har hatt det helt utrolig gøy! Det er veldig deilig å få lønn for det nitidige arbeidet vi har lagt ned for å komme hit. Følelsen av å stå på scenen og få en tsunami av applaus over seg.. Det slo pusten fra flere av oss...Tusen takk igjen, uttaler de.