Lover at lattermusklene får kjørt seg

Kultur

Showgruppa «Stjerneramp» kommer til Frøya kulturhus den 9. november.

- Vi kan love at lattermusklene får kjørt seg når denne gjengen entrer scenen i Storsalen, sier daglig leder Håvard Dyrø i kulturhuset.

«Stjerneramp» byr på halvannen time med revyunderholdning spekket med humor og tull og tøys som bringer frem latter i bøtter og spann, ifølge forhåndsomtalen.

- Her får du i praksis se og høre hvordan ordet «heldig» kan tolkes, her får du høre en prisbelønt sang som omhandler dagens generasjons kanskje manglende evne til å snakke slik som forrige generasjon. Det blir forviklinger i synet på hvordan dra på rypejakt, de er innom Me too, en «skuespiller» som har bommet litt på rollen han fikk, en forelsket vaskekone, hvor vanskelig det kan være å få tak i ambulanse når du trenger det, en som skal på klassefest etter 35 år, og var den eneste eleven på skolen, en sang om DAB-radio som har blitt så populær at radiostasjonene rundt om i Norge klør etter å få lov til å spille den, og mye mye mer, forteller Dyrø gjennom en pressemelding.

«Stjerneramp» består ifølge kulturhuset av garvede og prisbelønte revyskuespillere, kjent fra bl.a. Sjetne Teaterlag og SHOWer. Karsten Skarphol har bakgrunn som kapellmester for Øyvind Blunck, og er en prisvinnende skuespiller fra NM i revy på Høylandet. Geir Engen Hansen har bakgrunn fra Trøndelag Teater, teater Gaff mv. Venche Kulbotten har mange års erfaring som revyskuespiller, tekstforfatter og instruktør.

- «Stjerneramp» har lattergaranti – så her er det bare å glede seg, sier Dyrø.