Kultur

I løpet av 2019 har Frøya bibliotek hatt en serie med møter om forskjellige land. Denne gang (lørdag 23. november) er turen kommet til Portugal, som blir det siste møtet i serien av møter med folk fra ulike land.

– Du får høre om Portugal fra mennesker som kommer fra dette landet, forteller bibliotekar Monika Agnieszka Kopaczek-Styczen.

Francisca Gaifem skal representere sitt hjemland, og vil fortelle om regioner i landet, de største byene, tradisjonene og om sine egne minner.

- Det vanskeligste er når folk snakker dialekt Denne dagen er det åtte personer fra syv forskjellige land som møtes for å snakke og lære norsk.

Du får også høre om hvorfor det er verdt å besøke landet og om noen forfattere fra Portugal.

– Det blir mulighet til å stille spørsmål og dele minner fra Portugal, hvis du allerede har besøkt landet tidligere, opplyser bibliotekaren.

Francisca

Francisca Gaifém er 26 år gammel og kommer fra Portugal, nærmere bestemt fra en liten by i nærheten av Porto, den nest største byen i landet.

Hun flyttet til Norge i september 2018 for å jobbe som farmasøyt på Apotek 1 her på Frøya.

– Det har vært et utrolig lærerikt eventyr å integrere meg i det norske samfunnet, og jeg kan si med et smil i ansiktet at jeg trives veldig godt her i landet, forteller Francisca

Frøya bibliotek

Tidligere i år har biblioteket hatt møter om flere land; Italia, Litauen, Polen, Venezuela og Ukraina.

– Vi feiret slik Bokåret 2019. Og det var også mange andre arrangementer, for eks. møte med grendelag, flere foredrag, utstillinger, og forfatterbesøk.

Monika Agnieszka Kopaczek-Styczen forteller om stor interesse for serien "Møt landet mitt".

– Vi skal fortsette med dette også i 2020, og kanskje i 2021. Det er så mange nasjonaliteter på Frøya at egentlig er ikke to eller tre år e nok til å kunne presentere dem hvis vi har møter en gang per måned.

Integrering

– Dette er ordentlige, flerkulturelle møter. Man får ikke bare høre om landet, men man kan få høre om den fra folk som kommer derfra, stille spørsmål, snakke med dem, høre litt fra språket deres mens dem leser dikt eller litt fra boka i sitt språk. De anbefaler også en forfatter fra landet sitt. Noen baker kake eller lager en annen type tradisjonell mat slik, at alle som kommer kan smake.

– Med møter på lørdager har vi gode muligheter til å integrere. Vi på biblioteket jobber mye med integrering. Det er noe som er riktig både med tanke på kommunens samfunnsplaner og med den nasjonale bibliotekstrategi.

For 2020 har Frøya bibliotek planlagt møte med Bulgaria (i januar), Brasil (februar), Sudan (mars), og Latvia (april). Det blir også andre nasjonaliteter.

– De som forteller om landet sitt, gjør det helt frivillig. Jeg vil gjerne takke alle dem, som var her for å fortelle om landet sitt. Samtidig jeg vil gjerne invitere dem som ennå ikke har presentert landet sit, sier bibliotekar Monika Agnieszka Kopaczek-Styczen