Tror på vanlig kulturskole fra høsten

Kultur

Frøya kulturskole har nå åpnet for påmelding for nye elever fra høsten av. Alle barn i skolealder, opp til og med videregående, kan søke om tilbud innen ulike fag. Kulturskolen tilbyr undervisning i mange ulike fag; både innen musikk, visuell kunst og drama.

- Søknadsfristen er 1.juni, og alle som søker innen fristen, blir med i hovedopptaket. Det er mulig å søke etter det, også, men da er sjansen for å bli satt på venteliste større. Kulturskolen tar som vanlig opp nye elever i løpet av skoleåret, dersom det blir ledige plasser underveis, forteller Toril Antonsen Aae, virksomhetsleder i Frøya kulturskole.

Antonsen Aae sier det har vært en spesielt vår for alle, også i kulturskolen. Kulturskolen ble stengt for vanlig undervisning 12.mars, som alle andre skoler på Frøya og landet forøvrig.

- Våre lærere hev seg rundt og laget digitale undervisningsopplegg for alle. De fleste har vi hatt kontakt med, mens noen ikke har vært så på for å følge den digitale kulturskoleundervisningen. Vi vet at dette har vært krevende tider både for lærerne, elevene og foresatte, og mye å holde styr på; hjemmeskole, hjemmekulturskole, hjemmekontor…Alt samtidig og alt så plutselig! Vi er uansett stolte over at de fleste av våre elever har hengt med oss helt fram til nå, sier hun.

- Nå er det ikke så lenge til sommerferien, men vi håper inderlig at vi kan åpne for vanlig undervisning fra høsten av. Det vil utviklingen av koronaviruset i Norge vise. Vi planlegger uansett ut fra det, og gleder oss stort til å møte alle våre kjære elever igjen, sier virksomhetslederen.