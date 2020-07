Kaptein Taralegg tilpasser seg korona-reglene

Kultur

De tradisjonelle Hopsjødagan er avlyst på grunn av korona-situasjonen. Men en av de tradisjonsrike Hopsjødagans mest populære dager, Barnas dag, den kommer tilbake også i år, om enn i en spesialtilpasset versjon.

Fredag 17.juli arrangerer nemlig Hopsjø kyst- og kultursenter en aktivitetsdag for barn,

- Her blir det aktiviteter for store og små, blant annet rokonkurranse, hestridning, livet i havet, snekkerverksted mm. Sjørøverene våre som pleier å være et fast innslag hvert år, har desverre flyktet langt til havs for å unngå Covid-19. De begikk mytteri og satte Kaptein Taralegg igjen på land før de dro. Kanskje han kommer innom oss en tur?skriver arrangøren om dagen.

- Du klarer det, kaptein Taralegg! Se bilder fra sjørøvertokten i Dolmundet her

Ida Aamold Nesset i Hopsjø kyst- og kultursenter forteller til lokalavisa at de har delt opp arrangementet i to deler for å kunne overholde smittervernsreglene. Det blir maks 200 personer per pulje.

- Den første puljen er fra klokken 10 til 13, før vi spriter over alle kontaktflater. Så slipper vi inn neste gruppe fra 14 til 17. Vi har mange morsomme aktiviteter på området denne dagen. Og selv om den tradisjonelle skattejakten i Dolmsundet utgår i år, så ser det ut til at det kan bli en liten skattejakt med Kaptein Taralegg allikevel, sier hun.

