Slik skal smittevernet følges under festivalen

Kultur

I kveld holdes de første konsertene i det som er årets Frøyafestival. I en sommer det ikke er lov til å samle mer enn 200 personer på en konsert, har de aller fleste festivaler rundt i landet blitt avlyst. Når Frøyafestivalen så gjennomføres, er det med ni separate konserter der det er stor oppmerksomhet rundt smittevernreglene.

Presseansvarlig Jan Otto fredagsvik forteller i en pressemelding hvordan det skal skje i praksis:

- Det gir utfordringer til oss som arrangører og til vårt publikum. Vi ønsker å etterfølge krav om en meters avstand, men vil bruke sunn fornuft når det gjelder familier som til daglig bor sammen, sier han.

" I kirka 29.07 kl. 18.00 blir det 3 forskjellige innganger/utganger som er til/fra 3 forskjellige felter. Etter hvert som dere ankommer kirka, velger dere inngang 2 eller 3. De som har sponset adgang velger inngang 1. Dersom nær familie havner på forskjellige felter, så ordner vi det etter at dere er kommet inn. Inne i kirka er stoler det IKKE skal sittes på, merket med en etikett i setet.

Når det gjelder kirkekonserten kl 20.30, så er det en konsert for Salmaransatte. Her benyttes også 3 innganger/utganger. Ingen fysiske billetter, men en navneliste fra arbeidsgiver. ID er nødvendig.

I teltet på Siholmen blir det bord med 4 sitteplasser og noen benker foran scenen. Nære familiemedlemmer kan sitte flere enn 4 ved bordet. Det er en bar på hver side av scenen. Det kan bestilles drikke ved bordene.

De med sponsorbilletter har egen merket inngang også her, der vi forholder oss til lister med fullt navn og opplysninger fra arbeidsgiver. ID er nødvendig. Her er det ikke fysiske billetter.

ID kreves også av de med fysiske billetter. Vi har mottatt lister fra Ticketmaster med navn på både kjøpere og de det er kjøpt for. P.G.A. feil fra Ticketmaster for to av konsertene, har vi i tillegg en manuell liste som vi ajourfører løpende – etter hvert som vi får meldinger. Er ikke dette på plass FØR dere kommer til inngangen, er vi løsningsorientert på det også."

Parkering

Det er ikke organisert parkering på ekra som tidligere., og festivalen gjør oppmerksom på at ekra er i privat eie.

- Vi oppfordrer til å finne parkeringsplasser i sentrum. Vi finner imidlertid noen parkeringsplasser for funksjonshemmede på anvist plass nær brannstasjonen. Funksjonshemmede kan melde fra om behov til Jan Otto Fredagsvik på telefon 95115599

Ingen buss hjem

Det er ikke satt opp busser som tidligere. Drosjene vil få anvist plass like ved festivalområdet som tidligere.

Mat

Det er ikke anledning til å kjøpe mat under noen av konsertene. Festivalen oppfordrer publikum til å benytte spisestedene på Sistranda – før eller etter konsertene.