Blir ny øverste sjef i MiST

Kultur

Styret for Museene i Sør-Trøndelag AS (MiST) har ansatt Karen Espelund som ny administrerende direktør. MiST er overbygningen som også rommer Kystmuseet i Sør-Trøndelag på Fillan, hvor Jørgen Fjeldvær er museumsdirektør.

Espelund (59) har omfattende erfaring innen kulturfeltet, og har lang og bred toppledererfaring.

- I tillegg til å inneha et stort nettverk, har vi tro på at hennes kunnskap og kompetanse, samt entusiasme og energi vil være en styrke for videreutviklingen av MIST i årene fremover, sier styreleder Ellen Tveit Klingenberg i en pressemelding.

Karen Espelund er bosatt i Trondheim og har en omfattende ledererfaring fra offentlig forvaltning, kultur og idrett. Espelund har og har hatt en lang rekke styreverv, blant annet som styrets nestleder i Nidarosdomens Restaureringsarbeider, styremedlem i Technoport, styremedlem i RBK, styremedlem/visepresident i Norges fotballforbund og styremedlem i UEFA. Hun har bl.a. jobbet som Fylkesdirektør for regional utvikling i Sør-Trøndelag fylkeskommune og Generalsekretær i Norges Fotballforbund.

Espelund er utdannet Diplomkandidat i Samfunnsplanlegging i tillegg til ex. phil og mellomfag i historie og sosiologi. Espelund kommer fra stilling som Fylkesdirektør for kultur og folkehelse i Trøndelag fylkeskommune.

- Jeg kjenner MiST som en god og framoverlent museumsorganisasjon og gleder meg veldig til å bidra til videreutviklingen av et av Norges ledende museum, sier Espelund. Hun starter i løpet av november/desember.