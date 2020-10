Byr på aktiv høstferie

Kultur

Kystmuseet har åpent alle dager i høstferien og byr på opplevelser for liten og stor.

Fillan

I museets hovedbygg på Fillan kan du besøke utstillingene «Folket i Flatvika» og «Russerforliset». I tillegg viser kunstneren Lise Andrine Hauge sin utstilling «Hipps - en rusten historie» i Museumsgalleriet.

Barna kan også være med på spennende konkurranser hvor det vil være utdeling av premie.

Hemnskjela

Søndag 4. og 11. oktober kan du bli med kystmuseets formidler ned i kommandobunkeren til artillerigruppe Trondheim West. Her kan du se det omfattende forsvarsanlegget som okkupasjonsmakten konstruerte, høre fortellinger fra hvordan lokalbefolkningen forholdt seg til tyskerne, se gaver gitt av russiske krigsfanger og bla i fotoalbumer fra tyske soldaters egne opplevelser under krigen.

Sandstad

Hva vet du egentlig om norsk oppdrett? Kystmuseet arrangerer tur til et oppdrettsanlegg. Her vil du bli tatt med ut i båt til et anlegg i normal drift hvor du kan få et grunnleggende innblikk i norsk havbruk. Turene egner seg for både store og små og varer i 1 time og 30 min.

Det vil være drop in -visningsturer til oppdrettsanlegget onsdag, torsdag og fredag i høstferien, og omvisninger vil bli gitt på både norsk og engelsk. Oppmøte vil være på Hurtigbåtterminalen på Sandstad.