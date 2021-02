På tide å melde sin UKM-interesse

Kultur

Fristen for å melde seg på UKM Frøya er satt til 3. mars.

Og for de som ønsker å være med i arrangørgruppa og blant annet bidra til tv-produksjonen, bør melde seg allerede nå innen søndag 7. februar. Aktuelle oppgaver for arrangørungdommer er kameraføring, produksjon av Instastory og intervjuer backstage.

Det forteller UKM-koordinator på Frøya, Guri Rønningsgrind.

Vanligvis bruker UKMs lokalmønstring å samle et stort publikum og mange utøvere fra Frøya og Hitra til et felles sceneshow i Frøya kulturhus, men det er ikke mulig i år på grunn av covid-19. Unge frøyværinger får likevel muligheten til å vise fram sine talenter, interesser og hva de er opptatt av når årets UKM på Frøya blir TV-sending.

- Vi må tilpasse oss koronatida. Derfor ble vi enige om å gjøre hver vår greie. På Frøya har vi landet på et konsept vi tror er realiserbart i ei tid med koronarestriksjoner. I tillegg håper vi dette kan bli en spennende mulighet for ungdommene som deltar, både foran og bak kamera, til å få en smakebit på hvordan TV-produksjoner foregår, sier Rønningsgrind.

Hun forteller at de tok kontakt med ulike aktører som kunne hjelpe dem med ei TV-sending og landet til slutt på en avtale med Hitra-Frøya. Lokalavisa kommer til å stå for den tekniske produksjonen av tv-bildene og redigeringa, og showet kommer også til å bli vist i lokalavisas kanaler søndag 14. mars.

- I år blir det ikke live show eller direkteoverføring fra scenen. Vi kommer til å gjør opptak i Storsalen i Frøya kulturhus og dette redigeres sammen til ei sending. Du kan jo tenke at det blir litt som årets Melodi Grand Prix. Show uten publikum, men med konferansierer som presenterer innslagene underveis, sa Rønningsgrind da vi omtalte UKM Frøya tidligere i vinter.

For sceneinnslag-deltakerne blir det imidlertid å forberede seg som tidligere år.

- De skal fortsatt stå på en scene, og ha lys- og lydprøver før opptak, legger Rønningsgrind til.

Rønningsgrind tror også at det kan være motiverende å prøve noe nytt og annerledes i år.

- Vi har jo de som har vært med på UKM flere ganger tidligere. Og de som ikke har vært med før, de kan jo også synes at dette med TV-produksjon veldig spennende. TV-formatet gjør at de også potensielt kan nå ut til en større seergruppe. For eksempel de som ikke har mulighet til å komme seg på slike arrangement til vanlig, eldre som ikke er så mobile, eller de som har familie og kjente som bor andre steder i landet.