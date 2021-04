Kulturskolen tilbyr tre nye fag

Kultur

Nå er tiden for å søke om pass i Hitra kulturskole fra og med neste skoleår. I den anledning opplyser enhetsleder for kultur, Omar Pleym, at kulturskolen fra neste skoleår bl.a. vil kunne tilby tre nye fag. Disse er messingblåseinstrumenter, digital musikkproduksjon og Unge arrangører UKM.