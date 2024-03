Grendakvelden på Strand oppvekstsenter var, tradisjonen tro, onsdag før påske. Fullt hus og stormende jubel gjorde dette nok en gang til en fin grendakveld.

Allerede halvtime før det startet var parkeringsplassen full, og folk sto klare til å finne plass i gymsalen. Det ble dessverre ikke plass til alle, så de siste måtte nøye seg med ståplass i gangen.

Stødige konferansierer, Lina og Noa Foto: Geir Inge Halsen

Ordføreren fikk bursdagssang

Elevene i 4.klasse spilte Lets begin som åpningsnummer, og viste mye av det de har lært gjennom årets musikktimer med korps i skolen. Noe som ikke var innøvd var bursdagssang til æresgjest ordfører John Lernes - selvfølgelig måtte han få en sang.

Skummel film

Ett av årets høydepunkt var filmen som 3.kl har lagd. Den nyeste læreren på Strand er god på å lage film, og dette ble skummelt! Et neshornangrep er ikke hverdagskost på skolen! Alle elevene var skuespillere i filmen, som høstet stor jubel.

Etterpå var det godt å puste ut med Lille måltrost, fremført av de yngste elevene. De danset og sang så fint at flere i salen ble rørt.

Mange besteforeldre var kommet for å se årets forestilling, og Gorillasangen som ble framført etterpå var kanskje en ny sang for dem.

Klovnesang med 1.-4.klasse Foto: Geir Inge Halsen

1.-4.kl avsluttet før pausen med Klovnesangen, til stor jubel fra publikum.

Fullt band, solister og kor

Bandet The 5. and 6.grade startet med et smell etter pausen med Viva la vida. Fullt band, solister og kor gjorde dette til en flott opplevelse, og det er lett å se at dette har de øvd godt på. Gjengen i 5. og 6. klasse hadde også øvd inn sketsjer, og høstet stor latter med disse.

Sketch: politikontroll Foto: Geir Inge Halsen

Disse tøffingene avsluttet med å danse til Waka waka, i fotballdrakter og med godt innøvd koreografi.

5. og 6.kl danser til waka waka

Hedret lillebjørn Nilsen

De eldste på Strand hadde skrevet skuespill om dagen da alt gikk galt, og det endte med at vikaren ga opp og dro. De avsluttet veldig fint med å fremføre Country Road med sang og gitar.

Barn av regnbuen Foto: Geir Inge Halsen

Grendakvelden ble avsluttet, som den pleier, med hele skolekoret. I år ble Lillebjørn Nilsen hedret, og det var Barn av regnbuen som ble fremført. Over 70 elever ga salen en flott avslutning, og en god sang på hjernen når de dro hjem.